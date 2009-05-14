Янукович поки Різдво не відсвяткує, на вибори Президента не піде?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що чергові вибори Президента України повинні відбутися у 2010 році після новорічних та різдвяних свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

У зв’язку з цим він повідомив, що після оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду у Партії регіонів ще не ухвалювалося рішення, яку дату проведення президентських виборів вона підтримуватиме під час голосування у ВР з цього питання.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що провів консультації з юристами, і, за їхніми оцінками, ця дата повинна бути або 27 грудня 2009 року, або 17 січня 2010 р.

«Суто з людських принципів мій внутрішній стан підказує, що не можна бути таким цинічним відносно людей. Щоб люди на Новий рік, на різдвяні свята пішли на вибори - це неприпустимо», - пояснив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що необхідно відзначити Новий рік та Різдво, а потім проводити вибори.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР. Автор клопотання наголошував, що відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції України, чергові вибори Президента мають проводитися (і мають бути призначені) «в останню до 23 січня 2010 року неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

13 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.