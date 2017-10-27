Літак з Умеровим і Чийгозом прибув у "Бориспіль" (фото, відео)

Заступники глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз прибули до аеропорту “Бориспіль”.

Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваЯк передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які перебувають у аеропорту, повідомили у прес-службі Міністерства інформаційної політики.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра інформаційної політики, їх у аеропорту зустрічали дружина Чийгоза, дочка Умерова та адвокат Микола Полозов.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента Петра Порошенка з Умеровим та Чийгозом в Адміністрації глави держави.