Літак з Умеровим і Чийгозом прибув у "Бориспіль" (фото, відео)
Літак із лідерами кримських татар приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 13:50
Заступники глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз прибули до аеропорту “Бориспіль”.
Читайте також"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та УмероваЯк передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які перебувають у аеропорту, повідомили у прес-службі Міністерства інформаційної політики.
Як зазначила на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра інформаційної політики, їх у аеропорту зустрічали дружина Чийгоза, дочка Умерова та адвокат Микола Полозов.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.
27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.
25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.
Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.
Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента Петра Порошенка з Умеровим та Чийгозом в Адміністрації глави держави.