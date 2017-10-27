Чийгоз та Умеров вилетіли до Стамбула на рейс в Україну - ЗМІ

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз о 7.00 вилетіли з аеропорту Анкари до Стамбула, де мають зробити пересадку на рейс, який прямує у Київ. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Орієнтовно о 13.50 літак має приземлитися у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

Читайте такожУмеров підтвердив, що відмовився подати Путіну прохання про помилування

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим та Чийгозом в Адміністрації глави держави.