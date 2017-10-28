Парубій на зустрічі з Волкером: для України дуже важлива позиція США щодо продовження і посилення санкцій проти РФ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що для України дуже важлива позиція США щодо продовження і посилення санкцій проти Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Верховної Ради, про це голова парламенту сказав 27 жовтня на зустрічі зі спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером.

Учасники зустрічі обговорили ряд питань щодо ситуації на сході України, можливість та аспекти застосування сил миротворчого контингенту ООН та здійснення заходів миротворчої місії, питання законодавчого забезпечення реформ в Україні.

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Парубій зазначив, що в останній період російська агресія на сході країни посилюється. Він повідомив, що за останні два місяці загинуло 10 українців і понад 70 військовослужбовців поранено, з початку року - 162 загиблих.

«Росія продовжує нарощувати мілітарний потенціал на кордоні з Україною і продовжує будувати військову базу у Богучарах Воронезької обл., у Валуйках Білгородської обл., - додав він. - У нас є всі підстави говорити, що Путін продовжує проводити агресивну політику і не планує змінювати свою позицію», - сказав Парубій.

Голова Верховної Ради заявив, що для України дуже важлива позиція США щодо продовження і посилення санкцій проти Російської Федерації, позитивно відзначивши, що пакет санкцій торкнувся й енергетичного сектора.

Парубій підкреслив, що Україна і країни Центральної і Східної Європи виступають категорично проти будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Наша позиція цілковито солідарна – ми готуємо лист до Європарламенту і до США, в якому вимагаємо припинити участь у будівництві та зупинити «Північний поток-2»», - сказав він.

Голова Верховної Ради нагадав про важливість для України отримати летальне оборонне озброєння.

Також Парубій подякував Волкеру за «дуже важливий вклад у підтримку суверенітету України і її територіальної цілісності».

«Для нас дуже важлива трансатлантична єдність і підтримка України по обидва боки океану. Для нас дуже Важлива ваша особиста позиція, і той факт, що ви побували на сході України та на власні очі побачили наслідки російської агресії», - наголосив він.

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Своєю чергою Волкер наголосив, що радий співпрацювати у питаннях щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Спецпредставник Держдепартаменту зазначив, що в Україні відбувається «не міжетнічний чи внутрішній конфлікт, а наявне російське вторгнення і окупація», і що необхідно шукати шляхи вирішення цього конфлікту – «важливо, щоб Росія визнала, що її зусилля зазнали великих втрат і поразки».

За його словами, Україна є більш уніфікованою зараз, ніж будь-коли за часів незалежності, більш орієнтованою на Захід і на успіх, і це якоюсь мірою є наслідком нападу Росії.

Волкер заявив, що Росія починає розуміти, що «напад на Україну має зворотні наслідки, що ціна, яку вони платять за агресію, не буде змінюватись: санкції не скасують, міжнародна підтримка не зміниться, репутація не покращиться, російсько-американські та російсько-європейські відносини зазнають втрат від цієї ситуації, фінансові витрати також не зменшаться».

Позитивно відзначаючи роботу Верховної Ради щодо ухвалення багатьох реформаторських законопроектів, спецпредставник зазначив, що «залишається багато роботи, але вже зроблені хороші кроки».

Волкер також відзначив ухвалення закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», який, на його переконання, застосовуватиметься, коли Росія поверне територію.

Крім того, Волкер, відзначаючи важливі зміни у різних галузях економіки, підкреслив, що необхідно підсилювати ці процеси: покращувати бізнес-клімат, залучати зовнішні інвестиції, залучати іноземний капітал, створювати нові робочі місця і боротися з корупцією.

На переконання Волкера, здійснення контролю безпеки на кордоні з Росією та на лінії зіткнення, відведення важкого озброєння у сховища та дотримання режиму тиші стало б кроком уперед. Водночас він побажав робити Україну сильною і стабільною.