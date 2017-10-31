Джемілєв пояснив, який шлях обрала Україна для звільнення Криму

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що військовий аспект звільнення окупованого Росією Криму поки що не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо проекту резолюції Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)».

Він сказав, що за роки окупації Криму Росією, серйозно порушено права людини і завдано серйозної шкоди екології півострова.

«Зрозуміло, Україна робитиме все можливе для відновлення своєї територіальної цілісності і звільнення своїх територій від окупантів. Але ми обрали наразі шлях дипломатії мирних переговорів, бо для нас, для України, важливе людське життя. Ми насамперед думаємо про людей, про ту територію, щоб не було завдано матеріальних збитків, не було руйнувань, тому військовий аспект поки що не розглядається», - заявив Джемілєв.

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Як повідомляв УНІАН, Україна сьогодні в Нью-Йорку внесе в третій комітет Генеральної асамблеї ООН проект резолюції про порушення прав людини в Криму. У тексті резолюції йдеться про підтримку України в питаннях деокупації Криму, висловлюється вимога до РФ виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечення доступності освіти українською мовою. Також йдеться про необхідність надання доступу міжнародним організаціям і міжнародним гуманітарним організаціям до території окупованого Криму.

У МЗС очікують розгляд Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй нового проекту резолюції про порушення прав людини в окупованому Росією Криму в листопаді.