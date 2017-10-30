Клімкін: не можна проводити паралелі між Каталонією та Кримом і Донбасом через російські танки та війська

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що не можна проводити паралелі між сепаратистськими тенденціями у Каталонії з російською окупацією Криму і Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанія Альфонсо Дастісом у Києві.

Зокрема, іспанські журналісти його запитали, чи можна говорити на прикладі поточної ситуації в Каталонії про тенденції зменшення сепаратистських тенденцій в Україні.

«Було запитання щодо тенденцій в Україні і тут, за визначенням, не можна проводити ніяких паралелей, оскільки уявіть: щоб зараз в Каталонії були 2 тисячі російських танків і броньованих машин, тисячі російських регулярних військ і десятки тисяч російських найманців. Все фінансувалося би безпосередньо і керувалось би Росією», - сказав Клімкін.

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При цьому він наголосив, що в Україні «немає жодного сепаратизму».

«У нас є, як сказав іспанський колега, реальна російська агресія. З початку було це так само в Криму, і потім так само зараз відбувається на Донбасі. Але в сенсі російських спроб вести гібридну війну проти всієї Європи, щоб її послабити, у нас дійсно є спільні виклики, про що ми сьогодні говорили», - зазначив глава МЗС України.

Своєю чергою, Дастіс зауважив, що ситуація у Каталонії, Криму та на Донбасі «якимось чином схожі, тому що... є загроза територіальній цілісності наших країн».

«І я хочу підкреслити, що позиції наших країн абсолютно солідарні стосовно одна до одної», - додав глава зовнішньо-політичного відомства Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто взяв участь в голосуванні.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.

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Євросоюз і США заявили, що не визнають незалежність Каталонії.

Міністр закордонних справ Клімкін наголосив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії в межах міжнародно визнаних кордонів.