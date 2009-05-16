Кравчук вставив свої 5 копійок в історію з Луценком

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК пропонує парламенту створити комісію для розслідування обставин інциденту делегації Міністерства внутрішніх справ України в Німеччині і тільки за результатами її роботи робити відповідні висновки.

Про це Л.КРАВЧУК заявив учора в ефірі ТРК "Україна".

"Спочатку створіть комісію, розберіться, а потім виносьте на Верховну Раду (питання щодо звільнення з посади міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА - УНІАН)", - сказав Л.КРАВЧУК. Разом з тим, звертаючись до представників Партії регіонів, які були присутні в студії, він зауважив: "Ви можете говорити будь-що (з приводу інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні - УНІАН), але спирайтеся на документи і докази, тоді вас будуть поважати". У контексті цього, даючи характеристику останнім подіям у сесійному залі, коли блокувалася парламентська трибуна, Л.КРАВЧУК наголосив: "Це - вже не держава, це - контора... Це вже називається парламентський тероризм...."

Як повідомляв УНІАН, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

15 травня, Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.