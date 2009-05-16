Ющенко: ми не ставимо за мету узурпувати газ, нафту...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що нове керівництво політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" має сконцентруватися на вирішенні поточних проблем партії.

Про це він повідомив журналістам після закінчення засідання ради партії НСНУ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогоднішньому засіданні були розглянуті організаційні питання, зокрема, головою ради партії було обрано Віру УЛЬЯНЧЕНКО, а виконуючий обов’язки голови виконкому партії – Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

За його словами, сьогодні потрібно провести ренесанс «Нашої України». Президент зазначив, що у партії є чіткі цілі і завдання, і нове керівництво має сконцентруватися на їх досягненні. В.ЮЩЕНКО зазначив, що серед основних завдань, які вже починають виконуватися є відновлення повноцінного фінансування діяльності «Нашої України», відновлення роботи партійного сайту, а також випуску партійної газети.

За словами Президента, керівництво партії перш за все зобов’язане мати віру у вирішення всіх проблем, які досі не були розв’язані.

В.ЮЩЕНКО також заявив, що на сьогоднішній день однією з найбільш загроз для України є повернення назад до 2003-2004 років. «Одна з найбільших загроз – ідеологічна», - сказав Президент, додавши, що він глибоко переконаний, що «Наша Україна» є саме ідеологічною партією.

«Ми не ставимо за мету узурпувати газ, нафту, “Наша Україна” найбільше відсторонена від корупції», - наголосив В.ЮЩЕНКО.