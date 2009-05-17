Три тисячі дітей прийняті у піонери біля мавзолею Леніна

Близько трьох тисяч школярів з центральних областей Росії одержали піонерські галстуки і поклали квіти до мавзолею на Красній площі в Москві, повідомляє Лента.ру.

У традиційній церемонії прийняття дітей з Московської, Володимирської і Тульської областей та Москви до піонерської організації взяв участь лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов, депутати російського парламенту і Московської міської думи.