Три тисячі дітей прийняті у піонери біля мавзолею Леніна
19:42, 17 травня 2009Політика
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Церемонія відбулася в Москві
Близько трьох тисяч школярів з центральних областей Росії одержали піонерські галстуки і поклали квіти до мавзолею на Красній площі в Москві, повідомляє Лента.ру.
У традиційній церемонії прийняття дітей з Московської, Володимирської і Тульської областей та Москви до піонерської організації взяв участь лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов, депутати російського парламенту і Московської міської думи.
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