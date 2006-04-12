БЮТ ставить умови Черновецькому

Заступник керівника Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО наголошує, що новообраний мер столиці змушений буде виконувати програму БЮТ «Справедливий Київ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО розповів в інтерв’ю «Экономическим известиям», відповідаючи на питання стосовно співпраці фракції БЮТ у Київраді з зареєстрованим на посаді Київського міського голови Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

«Блок Юлії Тимошенко - та політична сила, яка отримала найбільшу підтримку в Києві. Тому саме ми несемо відповідальність і за подальшу долю столиці, насамперед - за виконання нашої програми «Справедливий Київ». Виходячи з цього, у переговорах з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ ми визначили такий формат: якщо він визнає необхідність виконання нашої програми, то БЮТ готовий працювати разом з його командою задля реалізації обіцяних нами програмних речей. Якщо у новообраного мера є інші пріоритети щодо діяльності у столиці, то ми опиняємося перед необхідністю формування більшості в Київраді без Блоку Черновецького», - зазначив М.ТОМЕНКО. В такому разі, за його словами, дії Блоку Юлії Тимошенко щодо мера будуть зводитись до жорсткої оцінки та контролю за діяльністю міського голови всіма законними методами. «Отже, Київський міський голова просто змушений буде виконувати програму БЮТ «Справедливий Київ». Тут є два варіанти: або шляхом співпраці, або через жорсткий контроль більшості Київради за діяльністю мера», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«На даний момент БЮТ складно зрозуміти логіку київської діяльності Блоку Черновецького, оскільки його програмного документу щодо цього ми не бачили. Тому зараз ми перебуваємо на етапі узгодження наших позицій. Якщо ми публічно перед киянами ухвалюємо спільну програму дій, то співпрацюємо з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ щодо виконання наших програмних обіцянок. Якщо ні – ми самостійно утворюємо більшість і жорстко контролюємо кожний крок нового міського голови», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Він наголосив на тому, що програмні засади будуть узгоджуватися до початку сесії Київради, щоб «ми приходили у міську раду не дебатувати про програму майбутньої діяльності, а вже спільно працювати на її виконання».

Як повідомляв УНІАН, за результатом виборів депутатів Київської міської ради, за Блок Юлії Тимошенко проголосувало 24,64% виборців (БЮТ отримав 41 депутатський мандат), Блок Леоніда Черновецького – 12,93% (21 мандат). Всього у Київраді 120 депутатів.

Перша сесія Київради запланована на 14 квітня.