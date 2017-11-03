У поліції розповіли подробиці вбивства депутата міськради Сєвєродонецька (фото)

Депутату міськради Сєвєродонецька Луганської області, голові фракції "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергію Самарському розбили голову, його знайшли мертвим в місті в ніч на п'ятницю — 3 листопада. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в регіоні.

У відомстві уточнили, що тіло політика було знайдено о 00:30 біля будинку №1 житлового комплексу "Мрія".

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"2 листопада о 21:35 у Сєверодонецький відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата... Ірини Самарської про те, що о 18:05 вона втратила зв'язок зі своїм чоловіком... Жінка повідомила, що востаннє вона розмовляла з чоловіком о 17:20, коли він йшов додому", — наголошується в повідомленні.

Правоохоронці почали пошуки і знайшли тіло депутата з ознаками насильницької смерті — у нього була розбита голова. На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-криміналісти.

Проводилися першочергові слідчо-оперативні дії. Розпочато провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.