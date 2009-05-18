Комуністи вимагають від міністра вуглепрому відзвітувати

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про звіт міністра вугільної промисловості України Віктора ПОЛТАВЦЯ стосовно стану закупівлі вугільної продукції до державного резерву.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, ініціатор проекту постанови - народний депутат Микола КРАВЧЕНКО (фракція Комуністичної партії України) пропонує заслухати звіт міністра 22 травня.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в листопаді 2008 року заявила про намір створити державний резерв енергетичного вугілля, який фінансуватиметься за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Уряд заявляв про можливість створення держрезерву в обсязі до 5 млн. тонн вугілля.

У березні 2009 року Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що у держрезерві вже накопичено більш як 4 млн. тонн енергетичного вугілля.