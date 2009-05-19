Міністр юстиції назвав «єдину конституційну» дату виборів Президента

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК переконаний, що єдиною конституційною датою проведення виборів Президента України є 17 січня 2010 року.

Про це він заявив в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

«Позиція міністра юстиції є чіткою та однозначною. Дата президентських виборів, як це випливає з вимог чинної Конституції, - 17 січня 2010 року», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, останнім часом з’явились коментарі про те, що це може бути 31 чи 24 січня, тобто остання календарна неділя місяця останнього року повноважень Президента. “Але абсолютно зрозуміло, що Конституція пов’язує дату проведення виборів Президента з останньою неділею його повноважень, його власних повноважень, а не з календарним місяцем», - вважає М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції підтримав заклик голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА прискорити розгляд питання про дату президентських виборів: «Мені видається, що заклик В.ЛИТВИНА до парламентаріїв на Погоджувальній раді є доречним. Оскільки політичну ситуацію в Україні важко назвати стабільною, то чим раніше парламентом буде прийнято рішення щодо визначення дати виборів, це буде позитивніше впливати на політичний процес».

М.ОНІЩУК застеріг депутатів від вільного тлумачення дати виборів. «Парламент є суб’єктом прийняття рішень, але він не є вільним у визначенні дати, тому що він має керуватись Конституцією. Тому я щиро сподіваюся, що Верховна Рада не буде далі діяти з політичною мотивацією, а буде діяти конституційно», - зазначив М.ОНІЩУК.

Міністр висловив переконання, що у разі призначення виборів саме на таку дату Президент не заперечуватиме.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосували 401 народний обранець.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Рішенням від 12 травня КС визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента на 25 жовтня.