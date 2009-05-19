Балога - до Ющенка і Тимошенко: ви обоє маєте піти

Колишній глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО мають піти з української влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний центр”, про це йдеться у заяві В.БАЛОГИ про відставку з посади.

У заяві про відставку він порушує питання особистої відповідальності Президента за те, що всі роки його керівництва владу струшують постійні кризи і конфлікти.

“У жодній владній інституції чи політичній силі Ви ніколи не бачили партнера. Дострокові вибори Верховної Ради у 2007 році давали можливість досягнення політичного компромісу, стабілізації влади. Ви не скористалися цією можливістю. Ви вдруге, після першого провального голосування, внесли кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду керівника уряду, хоча могли цього не робити. Від наслідків Вашого рішення наша країна оговтається ще не скоро”, – заявив В.БАЛОГА.

“Тому і Ви, і ТИМОШЕНКО не можете навіть претендувати на місце у владі. Ви обоє маєте піти”, – підкреслив В.БАЛОГА.