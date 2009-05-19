Клюєв заявляє, що підтримує Ахметова у конфлікті з Тихоновим

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Андрій КЛЮЄВ підтримує позицію Ріната АХМЕТОВА відносно їхнього однопартійця Віктора ТИХОНОВА.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН з приводу недавнього інтерв`ю В.ТИХОНОВА і його вкрай різкої реакції на критику з боку Р.АХМЕТОВА. Зокрема, А.КЛЮЄВ повідомив, що він не телефонував В.ТИХОНОВУ зі словами підтримки.

«Ніяких контактів у мене з ТИХОНОВИМ не було», - сказав А.КЛЮЄВ. «Я свою думку не змінюю, я вже говорив, що підтримую позицію АХМЕТОВА, РИБАКА, АЗАРОВА й інших», - додав заступник голови Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, в одному з інтерв`ю В.ТИХОНОВ висловив невдоволення тим, що Р.АХМЕТОВ побажав українському уряду швидкого виходу з кризи, а також поведінкою Р.АХМЕТОВА у 2005 році, коли «прем`єр-міністрові ТИМОШЕНКО фірмову футболку «Шахтаря» одягав».

У свою чергу, Р.АХМЕТОВ підтвердив, що бажає уряду Ю.ТИМОШЕНКО подолати кризу, оскільки хоче, щоб українці мали гідну роботу, зарплати і рівень життя.

«Що стосується пана ТИХОНОВА, то якщо він бажає, щоб криза перемогла Україну, хай про це публічно скаже. Якщо криза подолає Україну – це означає зростання безробіття і бідність», – сказав Р.АХМЕТОВ.

Тим часом В.ТИХОНОВ дуже різко відреагував на критику з боку Р.АХМЕТОВА, і заявив, що подальші рішення в конфлікті прийматиме вже керівництво Партії регіонів.

Пізніше позицію Р.АХМЕТОВА публічно підтримали ряд авторитетних однопартійців, а також більшість обласних організацій, що вимагають «очистити лави партії від інтриганів». З фактичною підтримкою Р.АХМЕТОВА також виступив і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.