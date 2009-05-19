Клюєв заявляє, що підтримує Ахметова у конфлікті з Тихоновим
Дзвінка до луганського регіонала не було
Заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Андрій КЛЮЄВ підтримує позицію Ріната АХМЕТОВА відносно їхнього однопартійця Віктора ТИХОНОВА.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН з приводу недавнього інтерв`ю В.ТИХОНОВА і його вкрай різкої реакції на критику з боку Р.АХМЕТОВА. Зокрема, А.КЛЮЄВ повідомив, що він не телефонував В.ТИХОНОВУ зі словами підтримки.
«Ніяких контактів у мене з ТИХОНОВИМ не було», - сказав А.КЛЮЄВ. «Я свою думку не змінюю, я вже говорив, що підтримую позицію АХМЕТОВА, РИБАКА, АЗАРОВА й інших», - додав заступник голови Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, в одному з інтерв`ю В.ТИХОНОВ висловив невдоволення тим, що Р.АХМЕТОВ побажав українському уряду швидкого виходу з кризи, а також поведінкою Р.АХМЕТОВА у 2005 році, коли «прем`єр-міністрові ТИМОШЕНКО фірмову футболку «Шахтаря» одягав».
У свою чергу, Р.АХМЕТОВ підтвердив, що бажає уряду Ю.ТИМОШЕНКО подолати кризу, оскільки хоче, щоб українці мали гідну роботу, зарплати і рівень життя.
«Що стосується пана ТИХОНОВА, то якщо він бажає, щоб криза перемогла Україну, хай про це публічно скаже. Якщо криза подолає Україну – це означає зростання безробіття і бідність», – сказав Р.АХМЕТОВ.
Тим часом В.ТИХОНОВ дуже різко відреагував на критику з боку Р.АХМЕТОВА, і заявив, що подальші рішення в конфлікті прийматиме вже керівництво Партії регіонів.
Пізніше позицію Р.АХМЕТОВА публічно підтримали ряд авторитетних однопартійців, а також більшість обласних організацій, що вимагають «очистити лави партії від інтриганів». З фактичною підтримкою Р.АХМЕТОВА також виступив і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.