Симоненко пропонує Балозі піти до Генпрокуратури з провинною

Конфлікт в українському політикумі з відставкою Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента не припиниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що конфлікт «не може припинитися, бо є різні інтереси у потужних фінансово-олігархічних угруповань». За словами лідера комуністів, цей конфлікт триватиме доти, «доки вони не розділять між собою владу», тобто доки не відбудуться вибори Президента.

Говорячи про відставку В.БАЛОГИ, П.СИМОНЕНКО зазначив, що «корабель давно потонув, а вони зараз як щурі біжать з цього корабля».

Крім того, коментуючи заяву В.БАЛОГИ щодо “кумівства в оточені В.ЮЩЕНКА”, П.СИМОНЕНКО зазначив, що це те, про що давно всі говорили, але В.БАЛОГА озвучив це тоді, коли йому стало вигідно.

П.СИМОНЕНКО вважає, що В.БАЛОГА має сьогодні «піти до Генеральної прокуратури з провинною, бо є за що винитися і є про що думати».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня В.БАЛОГА заявив про те, що написав заяву про відставку. Сьогодні, 19 травня, Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення В.БАЛОГИ.

В.БАЛОГА назвав причиною своєї відставки незгоду з рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост глави держави.

Також В.БАЛОГА звинуватив В.ЮЩЕНКА у нехтуванні фаховими якостями на користь кумівства при призначенні на державні посади.