Єфремов каже, що лідери фракцій ВР уже готові поступитися Ющенку

Лідери парламентських фракцій вважають за необхідне ухвалити постанову про проведення президентських виборів 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після засідання Погоджувальної ради повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми визначилися таким чином, що, виходячи з точки зору Конституції, це має бути січень 2010 року», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, поки що відповідного проекту постанови немає, але відповідне рішення може бути ухвалене вже наступного пленарного тижня.

О.ЄФРЕМОВ також нагадав, що у ВР зареєстровані інші два проекти постанов, які є сумнівними з юридичної точки зору.

«Я думаю, що більшість депутатів все ж таки визначаться щодо січня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. Однак КС рішенням від 12 травня визнав цю постанову неконституційною.

Вчора заступник глави Секретаріату - представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов заявив, що у разі призначення парламентом іншої, ніж 17 січня, дати чергових виборів Президента рішення Верховної Ради буде оскаржене в Конституційному суді.