Єхануров: коли звільнять, я багато чого розповім

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ має намір завтра провести зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити вимогу уряду про його відставку з посади міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Є порядок. Раз є такі звинувачення, я зобов`язаний доповісти йому (Президентові). Напевно, це буде завтра», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони вважає, що сьогоднішнє засідання уряду, на якому заслуховували результати перевірки Міноборони, є «тренуванням» перед виборчою президентською кампанією.

«Я б дуже не хотів, щоб питання міністра вплинуло на розвиток збройних сил. Це не іграшки. Це дуже складне завдання в умовах, коли на підготовку військ нічого немає. Ось на миротворців закінчуються гроші. Рішення потрібно щодня ухвалювати. Але для того щоб менше займатися проблемами бюджету, влаштовуються такі шоу, як сьогодні», - пояснив він.

Ю.ЄХАНУРОВ вважає, що з погляду виборчих технологій сьогоднішнє засідання уряду організоване «дуже грамотно». «Дуже грамотно зроблено, розставлені люди, працюють, відчувається, що команда тренується перед виборчими процесами», - вважає він. На його думку, питання його відставки «в площині політичних розбірок». «Коли я був призначений міністром оборони, я того ж дня написав заяву про припинення політичної діяльності, тому я не можу коментувати ці речі. Я - міністр оборони України, а коли звільнять, я багато чого розповім», - пообіцяв Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.