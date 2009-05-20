Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося в 9 разів

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в першому кварталі 2009 року зменшилося в 9 разів – до 419,7 млн. дол. проти 3 млрд. 789,2 млн. дол. у січні-березні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1 млрд. 442,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1 млрд. 022,4 млн. проти відповідно 5 млрд. 027,9 млн. доларів і 1 млрд. 238,7 доларів у першому кварталі 2008 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в січні-березні 2009 року зменшився до 10 млрд. 831,6 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 20 млрд. 206,9 млн. дол.), причому імпорт товарів склав 9 млрд. 779,5 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 18 млрд. 841,4 млн. дол.), імпорт послуг – 1 млрд. 052,1 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 1 млрд. 365,5 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в першому кварталі ц.р. зменшився до 10 млрд. 411,9 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 16 млрд. 417,7 млн. дол.). При цьому експорт товарів склав 8 млн. 337,4 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 13 млрд. 813,5 млн. дол.), експорт послуг – 2 млрд. 074,5 млн. дол. (у I кварталі 2008 року – 2 млрд. 604,2 млн. дол.).