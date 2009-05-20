Ющенко вважає, що відставка Єханурова - це шлях до анархії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить підстав для відставки міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА і називає обвинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час підходу до преси у Стамбулі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що обвинувачення Ю.ЄХАНУРОВА є спробою глибше дестабілізувати ситуацію в Україні, дестабілізувати систему влади в Україні.

«Переконаний, що за цим стоять виключно політичні спроби, ще більше узурпувати владу, створити хаос, бо це найкраще середовище для проведення виборчої кампанії», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це є розправою.

«Я не бачу в діях міністра, в роботі самого міністерства тих обставин, які б сьогодні викликали необхідність відставки міністра», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що навпаки, останніми роками міністерство демонструвало професійну роботу, і він як Президент зробить все, щоб і суспільство, і уряд по-іншому дивились на українську армію.

«Сьогодні армія потребує всілякої підтримки. Те відношення, яке демонструє уряд до оборонної політики, до солдата, на моє глибоке переконання, це ганебне відношення», - сказав Президент. Він ще раз підкреслив, що звинувачення Ю.ЄХАНУРОВА є політичним піаром і політичним кроком з метою дестабілізації ситуації.

В.ЮЩЕНКО закликав парламентаріїв до відповідальності. Він нагадав, що в уряді і так сьогодні немає віце-прем’єра, міністра фінансів, міністра закордонних справ. Він зауважив, що і уряд, і парламентарії мають розуміти, що в сучасних умовах призначити нового міністра оборони буде неможливо. «Це дорога до анархії», - сказав Президент.

Він підкреслив, що не радив би ні прем’єр-міністру, ні уряду демонструвати такі кроки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що має намір завтра провести зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити вимогу уряду про його відставку з посади міністра.

«Є порядок. Раз є такі звинувачення, я зобов`язаний доповісти йому (Президентові). Напевно, це буде завтра», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що сьогоднішнє засідання уряду, на якому заслуховували результати перевірки Міноборони, є «тренуванням» перед виборчою президентською кампанією.