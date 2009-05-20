Кріль натякнув ПР і БЮТу, що їм з ЄЦ не тягатися

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує Партію регіонів та БЮТ у нездатності запропонувати достойних кандидатів на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За словами І.КРІЛЯ, Партії регіонів та БЮТ «бояться оцінки, яку їм можуть поставити виборці».

«Нам було дивно спостерігати, яким чином 15 березня політичні партії брали участь у виборах. Це були перші вибори “Єдиного Центру”. Ми зареєстрували своїх кандидатів у кожному з 82-х населених пунктів, БЮТ зареєстрував лише у 33-х, ПР – у 21-му населеному пункті», - зауважив лідер “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ зазначив, що ця тенденція продовжується і під час місцевих виборчих кампаній, які зараз тривають в Україні. «Так, з 18-ти кампаній на виборах 24 травня БЮТ представлений у 7, ПР – у 5, НУ-НС – у 2, а КПУ та Народна партія – лише в одній кампанії. До того ж всі вони намагаються працювати у «тепличних умовах» та йти на вибори лише у тих регіонах, де рівень підтримки цих сил є традиційно високим. Так, кандидати від БЮТ беруть участь у виборах переважно в центральних областях, а ПР – у східних», - зазначив І.КРІЛЬ.

«Представники ж “Єдиного Центру” беруть участь у всіх 18-ти кампаніях в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та інших областях. Члени нашої команди йдуть під спільними гаслами, працюють над вирішенням конкретних місцевих проблем», - наголосив лідер партії.