Відкриємо для українців майже всю Перську затоку: Клімкін розповів про безвіз з Кувейтом і Катаром

Україна працює над запровадженням безвізового режиму з Кувейтом і Катаром.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у мікроблозі Twitter.

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«Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю (Перську) затоку», - наголосив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України з грудня поточного року зможуть подорожувати до Об'єднаних Арабських Еміратів без віз.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів домовився про безвізовий режим України з ОАЕ.

Відповідний меморандум було підписано за результатами переговорів Порошенка з прем'єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашид Аль-Мактумом.