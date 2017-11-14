Співпраця між учасниками коаліції є щільною і відповідальною - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевняє, що співпраця між учасниками коаліції є щільною і відповідальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на питання, чи не поглибиться розкол в парламенті у зв'язку з озвученими раніше "Народним фронтом" ініціативами щодо внесення змін до Конституції в частині повноважень президента та прем'єр-міністра.

"В парламенті співпраця між учасниками коаліції є щільною, є відповідальною", - запевнив спікер.

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Він додав: "Ми розуміємо, які виклики стоять сьогодні перед українською державою, і розуміємо і вагу тих викликів. І ми знаємо яка була ціна нашої поразки, коли 100 років тому, а цього року ми відзначаємо 100 років Української революції, власне, протистояння між лідерами революції призвело до втрати української державності".

Парубій додав, що і в недавній політичній історії України є приклад того, коли "конфлікт поміж керівниками української влади призвів до поразки".

"Це питання нормальної політичної дискусії. Коли пропонуються теми, коли вони обговорюються. Але врешті-решт це питання буде вирішуватися в парламенту, в тому числі, коаліцією... Нам доведеться домовлятися, шукати консенсус, шукати порозуміння в парламенті, які б не були політичні дискусії", - констатував голова ВР.