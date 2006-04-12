Президент заставив Івченка продати ”Мерседес”
Ющенко відреагував на публічний скандал
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував голові правління НАК “Нафтогаз України” Олексію ІВЧЕНКУ продати свій новий автомобіль.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.
За словами Президента, державні службовці повинні вести себе коректно і адекватно до своїх потреб.
В.ЮЩЕНКО повідомив, що вчора запросив до себе О.ІВЧЕНКА і запропонував йому терміново продати новий автомобіль. «Сідай на той автомобіль, на якому ти їздив, він ніяк не вплине на погіршення твого статусу», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Також він зауважив, що дав доручення міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ ввести мораторій на закупівлю держслубовцями дорогих квартир, машин тощо.
«Найближчим часом таке розпорядження буде видано», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Довідка УНІАН. 7 квітня інтернет-видання “Українська правда” повідомила, що нещодавно О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль - "Мерседес" S-класу вартістю 215 тис. доларів (1 млн. 85 тис. 750 грн.).
Сьогодні прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ пообіцяв вивчити питання про придбання О.ІВЧЕНКОМ нового автомобілю.