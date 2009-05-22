У Києві обмежать рух транспорту через міст Патона

Через проведення робіт з будівництва транспортної розв’язки на перетині проспекту Возз’єднання – Дніпровської набережної – вулиці Серафимовича – мосту імені Патона наступного тижня буде введено обмеження руху транспортних засобів по мосту ім. Патона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на період проведення робіт у ранкові часи (з 6:30 до 10:30 години) рух транспортних засобів у напрямку лівого берегу буде заборонено (за винятком громадського транспорту). Рух у напрямку правого берегу в ці години буде організовано по трьох смугах.

З метою інформування водіїв на під’їздах до мосту ім. Патона будуть встановлені відповідні інформаційні панно.

Департамент ДАІ звертається до водіїв з проханням урахувати обмеження при виборі маршруту руху.