Трудова партія підтримає Тігіпка на президентських виборах
... як неформального лідера
Трудова партія України підтримає Сергія ТІГІПКА, якщо він балотуватиметься на пост Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ТПУ Дмитро СИРОТА на з’їзді партії, який проходить сьогодні у Києві.
Д.СИРОТА наголосив, що відносини між Трудовою партією і С.ТІГІПКОМ ґрунтуються на засадах стратегічної співпраці.
«С.ТІГІПКО є нашим неформальним лідером, і у разі, якщо він ухвалить рішення взяти участь у президентських виборах, ми його підтримаємо», - сказав Д.СИРОТА.
Він також наголосив, що така позиція партії не суперечить входженню цієї політичної сили до Блоку Литвина у Верховній Раді.
«Ми підтримували і підтримаємо наших партнерів по блоку щодо усіх позитивних питань, над якими вони працюють у парламенті. Я переконаний, що роботи вистачить усім, хто хоче працювати на благо України, а не відстоювати свої особисті інтереси», - резюмував голова ТПУ.