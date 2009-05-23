Ющенко вже не той романтик, яким був у 2004 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже не вірить в об’єднання демократичних сил в єдину партію.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

За словами В.ЮЩЕНКА, він вже не той романтик, яким був у 2004 році, коли щиро вірив в таку можливість.

Він зауважив, що має намір зосередити всі зусилля на самодостатності очолюваної ним партії «Народний Союз «Наша Україна».

Довідка УНІАН. У 2007 році під час виборчої кампанії з дострокових виборів народних депутатів 9 політичних партій уклали угоду про створення блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

До блоку увійшли партії “Народний Союз “Наша Україна”, “Вперед, Україно!”, Народний Рух України, Українська республіканська партія “Собор”, Українська народна партія, Християнсько-демократичний союз, партія “Пора”, Партія захисників вітчизни та Європейська партія України.

Передбачалося, що всі вони після виборів об’єднаються в одну партію національно-демократичного спрямування.