Чупрун про свою відставку довідався зі ЗМІ?

Глава Донецької обласної адміністрації Вадим Чупрун не писав заяви про відставку.

Про це з посиланням на донецьке видання "Острів" повідомляє "Українська правда".

За інформацією видання, зараз Вадим Чупрун знаходиться в Донецьку і проводить робочу нараду.

Як повідомило виданню джерело в Донецькій обласній адміністрації, про висловлення Юрія Єханурова про його звільнення, донецький губернатор довідався з повідомлень ЗМІ.

За його словами, Чупрун лише направив президентові України аналітичну записку з поясненням об`єктивних причин погіршення економічної ситуації в області.

"У ній він заявив, що якщо глава держави й уряд вирішить, що провина лежить на ньому, то він готовий піти, якщо ж ні - він готовий залишитися і працювати", сказало джерело "Островові".

Як відомо, вранці прем`єр повідомив, що Чупрун подав у відставку в зв`язку з переходом на нову роботу.

"Заява буде спрямована президентові. Сьогодні я підпишу заяву про його звільнення з посади голови Донецької обладміністрації в зв`язку з переходом на іншу роботу", - сказав Єхануров.