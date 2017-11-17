"Знаходили зброю і вибухівку": у держохороні розповіли про спроби замаху на Порошенка

З 2014 року на президента України Петра Порошенка фіксувалося кілька спроб замаху. Про це повідомив начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей в інтерв'ю "Обозревателю".

"Було кілька реальних спроб. Через кілька днів після інавгурації був небезпечний випадок, а саме спроба закласти вибуховий пристрій біля в'їзду в Адміністрацію президента. Саморобний вибуховий пристрій своєчасно вилучили. Порушено кримінальну справу, вона ще розслідується", - зазначив Гелетей.

За його словами, це був найскладніший період з точки зору забезпечення безпеки. "Тоді на Хрещатику ще залишалися намети, куди і вели сліди цієї спроби замаху", - заявив глава УДО.

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Також він повідомив, що часто напередодні появи президента на певних заходах знаходили вибухові пристрої і вогнепальну зброю.

"Якщо знаходимо зброю або вибухонебезпечні предмети в місцях, де повинен бути президент, то це можна вважати свого роду підготовкою до замаху. Таких випадків останнім часом було досить багато", - підсумував Гелетей.

Як повідомляв УНІАН, раніше було скоєно замах на народного депутата Ігоря Мосійчука. Ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого загинули охоронець Мосійчука і колишній правоохоронець Мормель. Ще три людини постраждали, у тому числі Мосійчук і політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві і області.