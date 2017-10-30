Мосійчуку планують зробити ще одну операцію на нозі, нині його стан стабільний – лікар

Лікарі планують провести ще одну операцію на нозі народному депутату України від Радикальної партії Ігорю Мосійчуку, який постраждав внаслідок вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Національного інституту хірургії та травматології імені О.О. Шалімова Олександр Усенко.

За його словами, зараз у Мосійчука - травматичний перелом правої кінцівки і велика рана на правому стегні. «Дуже багато металевих уламків в різних частинах тіла. Ведеться динамічне спостереження за цими уламками, а щодо часу і методу видалення їх вирішуватиметься протягом тижня”, - додав Усенко.

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Усенко повідомив, що планується ще одна операція на правій нозі. Зараз, за словами лікаря, стан потерпілого стабільний, середнього ступеня тяжкості.

Директор інституту наголосив, що лікарі роблять все можливе, щоб народний депутат якнайскоріше зміг брати участь в політичному житті країни.

Усенко сподівається, що період повної соціальної реабілітації займе до півроку.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.