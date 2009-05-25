Ющенко визначився, хто очолить його штаб на виборах

Начальником центрального виборчого штабу Віктора Ющенка може стати керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк.

Як повідомляють джерела "Української правди",про це оголосив сам Ющенко під час однієї з нарад.

За словами джерел, Ющенко підкреслив, що виступає проти створення своїх передвиборчих штабів на вертикалі обласних адміністрацій.

Тому керівником його штабу не може бути глава секретаріату президента Віра Ульянченко.

У свою чергу, Тарасюка та Ющенка пов`язують близькі стосунки, оскільки Тарасюк з 2005 року обіймає посаду керівника Державного управління справами і займається питаннями життєдіяльності президента.

Крім того, Тарасюк є куратором найбільших проектів президента і його дружини – створення "Мистецького арсеналу" та "Лікарні майбутнього".

Ігор Тарасюк має відношення до компанії "Миронівський хлібопродукт" та торгової марки "Наша ряба".