Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО запросила лівійські нафтопереробні компанії вийти на ринок нафтопродуктів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зустрічі з секретарем Вищого Народного Комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що нафтопереробний завод, який лівійці будуватимуть в Одесі потужністю 10 млн. тонн на рік, дасть можливість забезпечувати нафтопродуктами не лише Україну, а й продавати їх до Європи.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в процесі реалізації проекту з будівництва НПЗ лівійській стороні буде надана можливість відкрити в Україні мережу АЗС.

Як повідомляв УНІАН, 4-6 листопада 2008 року лівійський лідер Муаммар КАДДАФІ перебував в Україні з державним візитом. Під час візиту він обговорював з вищим керівництвом нашої країни питання будівництва нафтопереробного заводу і мережі автозаправних станцій.