УКРОП пропонує зменшити прохідний бар'єр на парламентських виборах і призначати членів ЦВК на конкурсній основі

Народні депутати з УКРОПу подали на розгляд парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя низку поправок до проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1). Відповідну ініціативну, зокрема, підтримали укропівці Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

Так, парламентарі ініціюють зниження прохідного бар'єру на виборах до Верховної Ради до 3%. Крім того, укропівці пропонують парламенту призначати нових членів Центральної виборчої комісії на конкурсній основі, згідно із Законом «Про державну службу», а не за поданням президента України.

«Це важливий інструмент для початку зміни системи, яку до кінця не зміг зламати жоден Майдан. Нові виборчі правила відображають громадську думку й відповідають її потребам. Тому УКРОП підтримує ухвалення документа та ініціював звернення місцевих рад на його підтримку. Ми боротимемося за прийняття цього кодексу спільно з іншими демократичними партіями!» – зауважив голова політради УКРОПу Тарас Батенко.

Нардеп також зазначив, що після внесення необхідних поправок новий Виборчий кодекс дозволить відмовитися від принципу купівлі-продажу округів. Крім того, громадяни нарешті отримають можливість голосувати за конкретних кандидатів, а не за партію, яка пропонує кота в мішку.

Водночас представники УКРОПу пропонують скасовувати реєстрацію кандидата або всіх висуванців партії після винесення двох попереджень з боку ЦВК.

Такі попередження мають ґрунтуватися на рішенні суду про встановлення факту порушень Виборчого кодексу з боку кандидата чи політсили на будь-яких виборах.

До того ж парламентарі наполягають на скасуванні положень законодавства щодо самовисуванців і списків незалежних кандидатів на всіх виборах, за винятком президентських.

Окрім того, УКРОП наполягає на необхідності забезпечити електронний підрахунок голосів шляхом сканування виборчого бюлетеню, в якому виборець здійснив свій вибір. Це дозволить уникнути маніпуляцій та пришвидшить підрахунок голосів.

При підготовці до другого читання з документа має бути вилучена норма, згідно з якою зміни кількісного складу наступного скликання місцевих рад усіх рівнів встановлюються поточним скликанням.

Також депутати пропонують не включати в тіло закону норму щодо необхідності збору та подання підписних листів на різноманітних виборах, окрім випадку оголошення референдуму.