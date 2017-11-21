Участі не брали: влада Грузії прокоментувала депортацію восьми своїх громадян з України

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що її відомство не брало участі в депортації з України восьми громадян Грузії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Також, за її словами, Україна не повідомляла Грузію перед депортацією. "Наша країна відкрита для всіх громадян Грузії, і зрозуміло, якщо інша держава поверне їх на батьківщину, ця земля буде відкрита для всіх наших громадян", – зазначила Цулукіані.

17 листопада в Києві затримали чотирьох громадян Грузії: колишнього бійця АТО Вано Надірадзе; Тамаза Шавшишвілі, якого грузинські ЗМІ називають особистим оператором екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі; інструктора Нацгвардії Мамуку Абашидзе і колишнього охоронця Саакашвілі Зураба Цинцадзе.

У той же день в СБУ заявили, що "примусово повернули на батьківщину" вісьмох грузин, діяльність яких суперечила інтересам національної безпеки України".

Соратники Саакашвілі припускали, що затриманих відправлять в Грузію на літаку Нацгвардії, але 19 листопада вони прибули на поромі в порт грузинського міста Поті.