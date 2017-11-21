Голова Запорізької ОДА назвав причини ліквідації обласної Антикорупційної комісії

Губернатор Запорізької області Костянтин Бриль вважає, що у ході своєї роботи Антикорупційна комісія хоч и продемонструвала ряд позитивних напрацювань, але з часом її робота перетворилась на інструмент для зведення особистих та бізнесових інтересів. Так голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль прокоментував рішення про ліквідацію Антикорупційної комісії при ОДА, ухвалене напередодні.

Бриль зауважив, що спочатку в ході своєї роботи Антикорупційна комісія мала ряд позитивних напрацювань, особливо після проведених перевірок діяльності керівництва місцевої лікарні та митниці. Але згодом в діяльності комісії «почали домінувати суб'єктивізм та зведення особистих та бізнесових інтересів тодішнього керівника комісії».

Губернатор пояснив, що саме це перетворення Антикорупційної комісії на інструмент впливу окремих осіб привело до зміни її керівника, але навіть цей крок не привів до позитивних змін в роботі комісії.

За словами голови ОДА, комісія продовжувала від імені облдержадміністрації направляти заяви та звернення, спрямовані на надання незаконних переваг в господарській діяльності одних підприємців та перешкоджання законній господарській діяльності інших.

"Членами комісії без дотримання встановленої процедури, на власний розсуд та за власним підписом направлялися звернення до правоохоронних органів. Хоча такі звернення мали направлятися виключно за умови прийняття їх більшістю членів на засіданнях комісії та за підписом голови комісії. Також, порушуючи положення про комісію, копії протоколів засідань комісії не направлялися до облдержадміністрації. А значна кількість звернень, направлених від імені комісії, не була навіть зареєстрована в журналі вихідної кореспонденції", - наголосив голова Запорізької ОДА.

Бриль повідомив, що членам комісії пропонували усунути недоліки в роботі, втім пропозиції залишились без відповіді, тому було ухвалене рішення про припинення діяльності Антикорупційної комісії в нинішньому складі.