Ющенко не хоче віддавати Київську область пенсіонеру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти кандидатури Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА на посаду голови Київської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Коростені Житомирської області.

За словами Президента, йому б не хотілося створювати якихось інтриг навколо призначення на цю посаду. “Не можна підтримати цю кандидатуру з правових підстав”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що В.ПУСТОВОЙТЕНКО - “це людина, яка є на пенсії, і яка не є держслужбовцем”.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, йому відомо, що уряду подано на вибір ряд інших кандидатур на цю посаду. Президент висловив сподівання, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не буде затягувати і це питання буде вирішене найближчим часом.

Також В.ЮЩЕНКО додав, що дав доручення главі свого Секретаріату Вірі УЛЬЯНЧЕНКО (екс-голові Київської ОДА) разом з відповідними службами уряду сформувати спільну позицію щодо кандидатури на посаду голови Київської облдержадміністрації.