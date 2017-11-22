Екс-міністр Клименко став фігурантом справи про держзраду

Співробітники Служби безпеки України задокументували нові докази причетності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка до державної зради. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Правоохоронці отримали додаткові матеріали, що колишній посадовець під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав шкоди економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності й недоторканості нашої держави", – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних співробітниками СБУ матеріалів Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури 17 листопада 2107 року розпочала ще одне кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України.

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Це стаття про державну зраду, її санкції передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, з 24 грудня 2012 року працював Міністром доходів і зборів Українив уряді Азарова.

Олександр Клименко втік з України у 2014-му після відставки уряду Азарова. У Генпрокуратурі стверджують, разом із бізнесменом Олександром Курченком вони завдали Україні збитків на суму понад 3 мільярди гривень. Лише за часи Євромайдану екс-міністр доходів та зборів вивів 788 мільйонів доларів з України. Проти нього відкрито два кримінальних провадження – за відмивання грошей та незаконне відшкодування ПДВ. За це Клименку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як відомо, раніше екс-міністра підозрювали у зловживанні владою і службовим становищем. Підозра з'явилася через два місяці після його втечі до Росії. Але довгий час просування по цій справі не було, оскільки підозру так і не вручили. Істотне просування в справі відбулося в березні 2017 року, коли Голосіївський райсуд Києва дав дозвіл на заочне розслідування відносно Клименка.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2017 року правоохоронці провели 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку і членам його сім'ї, в тому числі в ТРЦ "Гулівер" в Києві. Кілька поверхів будівлі є власністю Клименко і членів його сім'ї. Зокрема, обшуки торкнулися медіахолдингу "Вести" і групи компаній "Юнісон", які розташовані в "Гуллівері".