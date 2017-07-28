Суд арештував майно Клименка і пов'язаних з ним компаній на суму шість мільярдів гривень

У ході розслідування справи злочинної організації Олександра Клименка військові прокурори Генеральної прокуратури України взяли участь у розгляді 258 клопотань в судах щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Про це у соцмережі написав генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте такожСправа Януковича-Клименка: у ГПУ розповіли про виграні судові розгляди"Найбільша їх кількість (163) стосувалася накладення арешту на майно підозрюваних. Усі клопотання задоволено", - зазначив генпрокурор.

Він уточнив, що за проміжними результатами підозру оголошено 46 особам, серед яких керівники регіональних податкових, а також сам екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

"Під вартою залишається 9 осіб, ще 18 осіб перебувають під заставою на загальну суму 59 млн грн", - повідомив він.

За даними генпрокурора, майно підозрюваних арештовано на суму 900 млн грн. "Сума арештованого майна Олександра Клименка та його афілійованих компаній сягає ще 6 млрд грн", - підкреслив Луценко, додавши, що робота триває.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня представники правоохоронних органів провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать Клименку та членам його сім'ї, в тому числі в офісному центрі "Гулівер" у Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".