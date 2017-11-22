Держдеп США прокоментував видворення з України громадян Грузії

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки прокоментували видворення з України громадян Грузії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникала дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими", - заявив представник Державного департаменту США у відповідь на запит Грузинської служби "Голосу Америки".

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня з України до Тбілісі було примусово повернуто громадян Грузії Михайла Абзіанідзе, Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі.

Після того екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook заявив про "викрадення на вулиці" та видворення його колишнього охоронця Рубашвілі, водія та його соратника Макішвілі.

Сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що примусове повернення 21 жовтня трьох громадян Грузії до Тбілісі було здійснено з порушенням процедури.

17 листопада СБУ спільно з Нацполіцією, міграційною та прикордонною службами України видворили на батьківщину ще вісьмох громадян Грузії. В СБУ заявили, що іноземців вислали через ведення ними діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки України.

За даними народного депутата України Юрія Дерев'янка, до Грузії повернули журналіста Тамаза Шавшишвілі, колишнього охоронця екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Зураба Цинцадзе, учасника АТО та активіста "Руху визволення" Вано Надірадзе і грузинського офіцера Мамуку Абашидзе.