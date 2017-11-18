СБУ повідомила про видворення з України одразу 8 громадян Грузії через загрозу нацбезпеці

Українські правоохоронці напередодні вислали на батьківщину 8 громадян Грузії через діяльність, яка суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України.

Читайте такожУ СБУ позитивно оцінили участь Патріарха Кирила у процесі повернення заручників

Як повідомляє прес-центр СБУ у Facebook, операція проведена Службою безпеки України спільно з Національною поліцією, Державною міграційною та прикордонною службами України

«Указане рішення прийняте СБУ на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України. Всі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених кримінальним кодексом України», – йдеться в повідомленні СБУ.