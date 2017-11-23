Європейська народна партія підтримала новий формат співпраці з країнами "Східного партнерства"

У Європейській народній партії (ЄНП) переконані, що надання перспективи членства в ЄС зацікавленим країнам «Східного партнерства» є рушійною силою реформ».

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації, ухваленій сьогодні у Брюсселі за результатами зустрічі лідерів ЄНП та країн «Східного партнерства».

"ЄНП визнає європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів. ЄНП наголошує, що європейська перспектива для країн СхП є рушійною силою реформ. Масштаб та глибина відносин з кожним партнером повинні відображати амбіції кожної країни, відданість спільним цінностям та прогресу реформ, які базуються на європейському законодавстві", - йдеться в декларації.

ЄНП також підтримала пропозицію Європейського парламенту стосовно створення формату "Східне партнерство плюс" для країн, які мають з ЄС угоди про асоціацію.

"ЄНП підтримує тісне співробітництво з асоційованими країнами, які, виконуючи угоди про асоціацію, досягли значного прогресу, таке, як "СхП плюс", а тісна співпраця може з часом сприяти тому, що партнери приєднаються до Митного союзу, Енергетичного Союзу, інтегруються у транспортну мережу, індустріальне партнерство, скасуванні плати за роумінг, тіснішій співпраці у сфері безпеки та оборони та Ринку цифрових технологій", - переконані в ЄНП.

У декларації також йдеться про те, що агресією проти України Росія "підірвала мир та неподільність Європи", продовжує анексію Крим та окупавла два регіони Грузії.

"Ми вітаємо єдність серед країн-членів ЄС стосовно Росії. ЄНП підтримує міжнародне залучення та залучення ЄС до мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення повного суверенітету України в Криму, Грузії - на окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії й Молдови - у Придністров'ї", - наголошується в документі.

Разом з тим в ЄНП вважають, що фінансова допомога країнам «Східного партнерства» повинна виділятись "на жорстких умовах".