В АП розповіли, з ким Порошенко зустрінеться завтра на саміті "Східного партнерства"

Президент України Петро Порошенко завтра на саміті «Східного партнерства» у Брюсселі зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та багатьма європейськими лідерами.

Про це заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив в ефірі «112 Україна».

«Я хотів би сказати, що робота президента буде продовжена й завтра. Очікується десь приблизно 12-14 зустрічей з лідерами країн-членів Євросоюзу, в тому числі з канцлером Німеччини, з прем’єр-міністрами Фінляндії, Швеції, президентом Румунії, тобто з рядом лідерів ключових країн Євросоюзу», - заявив він.

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Також, за словами Єлісєєва, на завтра запланована зустріч президента України з генеральним секретарем НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває у Брюсселі з дводенним робочим візитом для участі п’ятому саміті «Східного партнерства».

Очікується, що глава Української держави виступить на пленарному засіданні саміту на тему: «Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів». Планується також виступ президента під час робочого обіду за участі глав держав та урядів Європейського Союзу і країн-партнерів на тему: «Працюємо разом над спільними європейськими викликами».