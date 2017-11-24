Меджліс закликав світ посилити тиск на РФ після смерті легендарної 82-річної кримської татарки

Меджліс засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка та закликає міжнародні організації та уряди країн посилити тиск на РФ.

Про йдеться у заяві голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Рефата Чубарова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

У заяві наголошується на тому, що 23 листопада російські окупанти в Криму в намаганні поставити на коліна корінний народ півострова, здійснили черговий злочин, провівши низку обшуків в домах кримських татар і затримання активістів кримськотатарського національного руху.

Читайте такожУ Криму вивішують кримськотатарські національні прапори з чорною траурною стрічкою - Чубаров

«Унаслідок одного з таких обшуків, застосування фізичного та психологічного тиску зупинилось серце легендарної учасниці кримськотатарського національного руху, шанованої в народі 83-річної Веджіє Кашка. Незламний борець з радянським авторитарним режимом колишнього СРСР, учасниця всіх помітних подій в новітній історії кримськотатарського народу, соратниця вірних друзів кримськотатарського народу генерала Петра Григоренка та російського вченого-дисидента Андрія Сахарова, Веджіє Кашка стала черговою жертвою російської окупації Криму», - йдеться у заяві.

Меджліс рішуче засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримськотатарського національного руху і закликає українські правоохоронні органи докласти всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності в межах національних і міжнародних судових інститутів.

«Меджліс кримськотатарського народу звертається до міжнародних організацій і урядів країн світу із закликом до посилення тиску на Російську Федерацію. Стає очевидним, що цілеспрямовані репресії російського окупаційного режиму проти кримськотатарського народу стають чимдалі жорсткішими. Численні спроби дискредитувати кримськотатарський народ, оголошуючи його синів да доньок – терористами, його представницький орган – Меджліс - екстремістським, не виправдали очікувань. Усвідомлюючи незламність кримськотатарського народу, марність спроб залякати і змусити мовчати кримських татар, російські окупанти не знаходять іншого виходу, як посилення репресій. Міжнародне співтовариство має застосувати всі механізми для захисту мирних жителів Криму та скорішої деокупації Криму», - написав Чубаров.

У заяві також ідеться про те, що Меджліс вимагає від російської окупаційної влади терміново припинити утиски прав людини на півострові, а також негайно і безумовно звільнити Крим.

«Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі співчуття дітям, онукам та правнукам Веджіє Кашка, її рідним та близьким, всьому кримськотатарському народові у зв’язку зі смертю славної доньки кримськотатарського народу», - йдеться у заяві.

24 листопада, день поховання Кашка, оголошено днем жалоби. Сьогодні по всьому Криму та в місцях проживання кримських татар за межами Криму приспущено кримськотатарські національні прапори та не проводяться розважальні заходи.