Гриценко: звільнені за крадіжки повернулися в армію за Єханурова

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО спростовує заяву міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА про те, що він незаконно звільняв офіцерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуку.

«У будь-якому разі, коли ухвалювалося рішення про звільнення офіцера з армії з позбавленням його військового звання, проводилося службове розслідування і звільнялися ті люди, в кому не було жодних сумнівів - або вони били підлеглих, або вони крали майно, або знімали з бойових машин устаткування і продавали його, знижуючи рівень боєготовності країни. Звільнялися люди за те, за що у воєнний час розстрілювали. Так. Вони не були щасливі після таких рішень і пішли в суди, оскільки втратили все, включаючи пенсію», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, коли він був міністром оборони, то за його розпорядженням був призначений юрист, який супроводжував всі судові позови, і він особисто тримав на контролі кожний судовий процес щодо звільнених офіцерів.

«Повірте мені, якби ГРИЦЕНКО був на посаді міністра, то ніхто б із звільнених не повернувся в армію. Ми б оспорювали судові рішення аж до Європейського суду з прав людини. Але не повернувся б до армії злодій, хабарник, насильник», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, вчора, 26 травня, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що через «поквапливу» кадрову політику свого попередника Анатолія ГРИЦЕНКА держбюджет втратив 215 тис. грн.

Він повідомив, що за роки свого перебування на посаді голови оборонного відомства А.ГРИЦЕНКО звільнив зі Збройних сил 56 офіцерів. Через це, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, в Міністерство оборони надійшло 15 судових рішень про поновлення офіцерів на службі.

«У результаті цих поспішних дій – зриви погонів, роботи на публіку - вийшло так, що вже 15 офіцерів поновлено на службі, а Міноборони з державного бюджету, а не за рахунок А.ГРИЦЕНКА, виплатило їм 215,4 тис. грн. відшкодування», - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ