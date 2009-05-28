У Нашій Україні підозрюють, що Тимошенко розчищає місця для регіоналів

Народний депутат, член Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Зіновій ШКУТЯК не виключає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «зачищає» уряд від представників «Нашої України» і Президента з метою звільнення посад для членів Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, З.ШКУТЯК сказав: «Я не виключаю вірогідності, що ТИМОШЕНКО зачищає уряд від представників «Нашої України» з метою звільнення місць для «регіоналів» в разі створення ПРіБЮТ, або для задоволення амбіцій різних груп впливу всередині БЮТ, який втратив свою монолітність».

За словами депутата, Ю.ТИМОШЕНКО хоче, щоб навколо неї були лояльні до неї люди. «Складається враження, що для ТИМОШЕНКО особиста лояльність важливіша за професійні якості міністрів», - зазначив він.

Що стосується повернення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на роботу, то З.ШКУТЯК назвав його «дочасним».

«Є постанова уряду з приводу його тимчасового відсторонення на час службового розслідування інциденту у Франкфуртському аеропорту, але немає висновків комісії, яка проводила таке розслідування. Відтак мені не зрозумілою є ситуація, як ТИМОШЕНКО, переступаючи це, повернула ЛУЦЕНКА на колишню посаду. Це, як мінімум, доводить те, що Юлія Володимирівна гоніннями міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА намагалася відвернути увагу від п’яного скандалу з ЛУЦЕНКОМ», - переконаний З.ШКУТЯК.