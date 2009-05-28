Черновецький: Тимошенко безпідставно забрала в Києва 7,5 млрд

Уряд вилучив поточного року в державний бюджет України майже половину коштів столичного бюджету. Про це, виступаючи на черговій сесії Київради, заявив голова Київської міської державної адміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цього року з бюджету столиці до державного бюджету «феноменально та безпідставно» вилучено 7,5 млрд. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що вилучені кошти мали бути спрямовані на адресну допомогу всім категоріям пільговиків і матеріально незахищених киян, на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги та на закінчення будівництва стратегічно важливих столичних об`єктів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що майже півроку тому його команда направила уряду звернення із закликом скасувати "це безпідставне вилучення коштів" з бюджету Києва. Однак реакції на цей заклик досі не було. «Я відповідально заявляю, що готовий зробити все і не зупинюся доти, поки ці кошти не буде повернено до бюджету столиці», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ц.р. депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік з обсягом надходжень і витрат 18 млрд. 163, 4 млн. грн.