Недопуск консула на судове засідання свідчить про політичний характер справи Сущенка – МЗС

Недопуск українського консула на судове засідання свідчить про політичний характер справи, що веде РФ проти незаконно затриманого і заарештованого українського журналіста Романа Сущенка.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду від 27 листопада продовжити на 2 місяці, до 30 січня 2018 року, термін тримання під вартою українського журналіста Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС наголосили, що суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу Сущенку на інший, непов’язаний з триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів.

"Закритий режим судового засідання, відхилення судом клопотання про допуск консула до участі в судовому засіданні як громадського захисника, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації, підтверджують цілеспрямований політичний характер справи проти Сущенка", - заявляють українські дипломати.

"Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити всіх можливих правових та політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну громадянина України – журналіста Сущенка", - підсумували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.

За словами адвоката Марка Фейгіна, наразі захист ознайомився з 5 із 10 томів справи. Він додав, що український адвокат Сущенка Євген Пронін з України подаватиме позов проти російської сторони за тримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.