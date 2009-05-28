ОПЕК відмовилася зменшити видобуток нафти

Держави, що входять до Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), на засіданні 28 травня ухвалили рішення залишити квоти на видобуток нафти на колишньому рівні - 24,84 млн. бар. на день. Про це заявив нафтовий міністр Саудівської Аравії Алі аль-НАЇМІ, повідомляє AFP.

З початку кризи ОПЕК тричі зменшувала квоти на видобуток, намагаючись перешкодити стрімкому падінню цін. За прогнозом організації, споживання нафти у всьому світі цього року знизиться на 1,37 млн. бар. на добу.

Ціни на нафту досягли свого піку - 147 дол./бар. - у липні 2008 року. Після чого почали швидко знижуватися через рецесію в більшості провідних економік світу. Мінімум у розмірі 32 дол./бар. було досягнуто в грудні 2008 року.

На початку 2009 року ціни на нафту стабільно зростали і на 28 травня досягли 63 дол./бар., що є рекордним показником за останні півроку. У свою чергу представники країн ОПЕК неодноразово заявляли, що оптимальною для них ціною є 70-90 дол./бар.