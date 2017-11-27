Волкер розповів, що працює спецпредставником США по Україні безкоштовно

Спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер працює на цій посаді безкоштовно. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico, передає Українська правда.

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"Мене попросили взяти на себе ці переговори по Україні в той час, коли не було помічника держсекретаря. Тоді було багато шуму від французів, німців, українців, і росіян, щоб хтось від Сполучених Штатів зробив це. І я радий зробити це. Я роблю це на добровільній основі, тому я не отримую грошей від платників податків на цій посаді", - розповів Волкер.

Як повідомляв УНІАН, Волкер назвав останню зустріч з Сурковим "кроком назад" у питанні миротворчої місії на Донбасі.