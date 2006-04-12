Чупрун працює і чекає реакції Президента

Донецька обласна державна адміністрація не коментуватиме чутки про відставку голови облдержадміністрації Вадима ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, адміністрація закликає ЗМІ не політизувати ситуацію навколо її роботи й заявляє, що не коментуватиме опубліковані в деяких ЗМІ чутки щодо відставки В.ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента. При цьому прес-служба акцентувала, що рішення про призначення й звільнення керівників місцевих органів виконавчої влади ухвалює виключно Президент України.

За інформацією прес-служби, в даний час В.ЧУПРУН продовжує працювати згідно з тижневим графіком роботи. Зокрема, сьогодні губернатор провів робочу нараду з керівниками райдержадміністрацій за результатами роботи районів області за перший квартал 2006 року й планами на 2006 рік.

"Що стосується подальшої роботи голови облдержадміністрації, то повідомляємо, що В.ЧУПРУН подав у Кабінет міністрів України аналітичну записку, в якій детально аналізується загальний стан економіки області, рівень сплати податків, причини й можливі заходи щодо стабілізації ситуації як на рівні центральної влади, так і на місцевому рівні", зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ повідомив, що голова Донецької облдержадміністрації В.ЧУПРУН подав заяву про відставку в зв`язку з переходом на іншу роботу.

«Голова Донецької обласної державної адміністрації пан ЧУПРУН просився на іншу роботу й у зв`язку з цим подав заяву. Заява його буде доведена до відома Президента, й сьогодні я підпишу направлення про звільнення пана ЧУПРУНА з посади голови ОДА», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

В.ЧУПРУН був призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації 4 лютого 2005 року.