Чупрун працює і чекає реакції Президента
Донецька ОДА не коментує "чуток" про відставку губернатора
Донецька обласна державна адміністрація не коментуватиме чутки про відставку голови облдержадміністрації Вадима ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, адміністрація закликає ЗМІ не політизувати ситуацію навколо її роботи й заявляє, що не коментуватиме опубліковані в деяких ЗМІ чутки щодо відставки В.ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента. При цьому прес-служба акцентувала, що рішення про призначення й звільнення керівників місцевих органів виконавчої влади ухвалює виключно Президент України.
За інформацією прес-служби, в даний час В.ЧУПРУН продовжує працювати згідно з тижневим графіком роботи. Зокрема, сьогодні губернатор провів робочу нараду з керівниками райдержадміністрацій за результатами роботи районів області за перший квартал 2006 року й планами на 2006 рік.
"Що стосується подальшої роботи голови облдержадміністрації, то повідомляємо, що В.ЧУПРУН подав у Кабінет міністрів України аналітичну записку, в якій детально аналізується загальний стан економіки області, рівень сплати податків, причини й можливі заходи щодо стабілізації ситуації як на рівні центральної влади, так і на місцевому рівні", зазначає прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ повідомив, що голова Донецької облдержадміністрації В.ЧУПРУН подав заяву про відставку в зв`язку з переходом на іншу роботу.
«Голова Донецької обласної державної адміністрації пан ЧУПРУН просився на іншу роботу й у зв`язку з цим подав заяву. Заява його буде доведена до відома Президента, й сьогодні я підпишу направлення про звільнення пана ЧУПРУНА з посади голови ОДА», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
В.ЧУПРУН був призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації 4 лютого 2005 року.